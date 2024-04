Klopp startet kuriosen Dialog mit Journalist

Liverpool will den nahenden Abschied von Klopp noch mit dem einen oder anderen Titel garnieren. Neben der nationalen Meisterschaft stehen die Chancen auf einen Triumph im zweithöchsten europäischen Wettbewerb nicht schlecht. „Wir werden alles tun, was wir können, um das zu erreichen. Wir wollen dem Trainer alles zurückgeben, er hat unsere Karrieren sehr beeinflusst“, sagte Mittelfeldspieler Harvey Elliott am Mittwoch.