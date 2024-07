Spanier eskalieren: Musiala-Hohn und Rodri-Eklat!

„Gibraltar ist spanisch“

Denn ManCity-Spieler Rodri, immerhin zum besten Spieler der EM gewählt, schnappte sich das Mikrophon. „Gibraltar ist spanisch“, brüllte der 28-Jährige in die jubelnde Menge. Eine mehr als brisante Aussage. Schließlich ist die Insel an der Südküste Spaniens seit dem 18. Jahrhundert britisches Territorium. Nationalistischen Kreisen in Spanien ist dies nach wie vor ein Dorn im Auge. Die Einwohner der Insel haben sich mehrfach und mehrheitlich gegen eine spanische Übernahme ausgesprochen.