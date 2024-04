Polizist nahm Autodieb (21) am Klo fest

Polizist nahm Verfolgung auf

Ein Polizist, der nach dem Nachtdienst am Nachhauseweg war, entdeckte wenige Stunden später den gestohlenen Wagen, mit dem der Verdächtige gerade auf der Straße unterwegs war. Der Beamte nahm die Verfolgung auf und verständigte seine Kollegen. Bei der Kreuzung Kärntnerstraße/Straßganger Straße stieg der 21-Jährige aus dem Auto und flüchtete zu Fuß. Doch er war zu langsam, der Polizist blieb ihm auf den Fersen. In einem Fast-Food-Restaurant schloss er sich in der Toilette ein, in der Hoffnung, dort ein sicheres Versteck gefunden zu haben. Doch da hatte er sich geirrt. Kurz darauf ging die Klotür auf und die Handschellen klickten.