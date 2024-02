Renée Zellweger feiert Comeback als Bridget Jones

Auf Anraten der Ärzte entschied sich Zellweger bei Teil 3 schließlich gegen eine weitere Gewichtszunahme. „Ich hatte eine Panikattacke, als all die Spezialisten darüber sprachen, wie schädlich es auf lange Sicht ist, in kurzen Zeiträumen so viel Gewicht zuzunehmen. Sie sagten alle: ,Sie müssen sofort damit aufhören, sonst werden Sie sterben.’“