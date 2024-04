Kein Handy, kein Internet: Massiver Netzausfall

Am Dienstag wurde bei Grabungsarbeiten im Gemeindegebiet von Pfunds eine Festnetzleitung (A1) massiv beschädigt. Dies führte zu einem A1-Netzaufall in Pfunds sowie einem Totalausfall des A1/Magenta-Netzes in Nauders und Spiss. Von diesem Ausfall sind Festnetz sowie Mobilfunknetz betroffen.