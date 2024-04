Wenn Tunesien zur zweiten Heimat wird

„Nie wieder Monastir.“ Das sagte Tennis-Girl Arabella Koller der „Krone“ in einem Gespräch im vergangenen Jahr, nachdem sie mehrere ITF-Turniere in der tunesischen Küstenstadt absolviert hat. Damals hat die 23-Jährige nicht damit gerechnet, dass sie auch heuer wieder des Öfteren in das nordafrikanische Land reisen wird. „Ich hatte einen anderen Plan, aber ich wollte unbedingt Turniere auf Hartplatz spielen. Leider gibt es da nicht so viele Möglichkeiten, deswegen spiele ich so oft in Monastir. Mittlerweile ist es fast meine zweite Heimat“, grinst Koller, die inzwischen bereits die vierte Woche in Folge dort ist, sich gestern erfolgreich für das kommende Turnier qualifiziert hat.