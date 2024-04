Am Samstag will man gegen Freiburg um Teamstürmer Michael Gregoritsch, der am Donnerstag seinen 30. Geburtstag feierte, den nächsten wichtigen Schritt Richtung Ligaverbleib machen. Der für Mwene vor dem anstehenden Großereignis extrem wichtig wäre, denn: „Zur EURO will keiner als Absteiger anreisen!“ Keine leeren Worte vom Außenverteidiger, beim letzten 4:1 gegen Hoffenheim traf er mit dem ersten Saisontreffer zum 2:1. Hoffentlich war’s nicht der letzte Jubelschrei.