Diese Brüder-Paare kürten sich zu Europas Königen

Von Kindesbeinen an träumen viele fußballbegeisterte Kleine vom Größten – dem Titel in der Königsklasse! Was den wenigsten gelingen mag. Erst recht nicht zweien aus demselben Haushalt. Doch immerhin fünf Brüderpaare haben es seit Einführung der Champions League 1992/93 geschafft, jeweils den Henkelpott zu holen. Zwei davon gemeinsam: Frank und Ronald De Boer triumphierten 1995 mit Ajax Amsterdam, Phil und Gary Neville 1999 mit Manchester United.