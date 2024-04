Polizei zieht polnischen Schrott-Lkw aus Verkehr

Einiges hatten die Mitarbeiter der Landesverkehrsabteilung am Samstag bei der Kontrolle eines Lkws beim Autobahnparkplatz in Hörbranz zu bemängeln. Das Fahrzeug, das mit gut 14 Tonnen Gefahrgut beladen war, wies vier Mängel der Kategorie „Gefahr in Verzug“ sowie drei weitere „schwere Mängel“ auf.