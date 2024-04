Saharastaub bremst Solarstrom-Produktion

300 neue Anlagen pro Woche

So wurden allein im März jede Woche mehr als 300 Sonnenstromanlagen in Oberösterreich in Betrieb genommen – in der Mitte des Vorjahres waren es sogar 900 pro Woche gewesen. Bei der Energie AG, die selbst große Solarstromanlagen betreibt, wird der Saharastaub als „normale Schwankung“ bezeichnet. Übrigens: Wer glaubt, die Panele von der feinen Staubschicht befreien zu müssen, sollte sich nicht in Gefahr begeben: „Ein Regenguss reicht für die Reinigung“, heißt es von den Experten der Energie AG.