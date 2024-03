Nachrüstung mit PV-Speicher wird künftig gefördert

Dass das Thema Energiesparen in der Bevölkerung angekommen ist, belegte der Besucherandrang am ersten Tag der noch bis Sonntag dauernden Messe in Wels. Vor allem das seit vielen Monaten steigende Interesse an eigener Stromerzeugung mittels Photovoltaik hat einen regelrechten Boom in der Branche ausgelöst.