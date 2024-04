Ein dichtes Programm im Kampf um Olympia

„Die Trainings zuletzt waren gut“

Im März bei der heimischen Meisterschaft in Kufstein war Zechmeisters Leistung durchwachsen. „Der Grunddurchgang war okay, das Finale eine Katastrophe“, so der Sportschütze, „aber im Training zuletzt hat es gepasst.“ Die Anlage in Brasilien kennt Richard gut, ist zum vierten Mal dort. „Ich muss mich auf die hohe Luftfeuchtigkeit einstellen, habe den Stand als sehr laut in Erinnerung.“ Das darf ihn aber mit dem Ziel Olympia vor Augen nicht irritieren.