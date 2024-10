Oberwart ist neuer Leader – Viktoria Schlusslicht!

Mit einem 1:0-Sieg im Burgenland-Derby über Siegendorf setzte sich der SV Oberwart an die Spitze der Regionalliga Ost. Neusiedl/See verlor bei Schlusslicht Gloggnitz 0:3. Der Aufsteiger gab mit diesem Sieg die rote Laterne an Wiener Viktoria ab. Die Highlights der 13. Runde in der 3. Liga gibt es im Video.