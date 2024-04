Streit um 500-Mio.-Dollar-Weingut hängt an 1 Euro

Ein Insider in der „New York Post“ behauptet, dass Jolies Juristen-Team von der Taktik überrumpelt wurde: „In den USA ist es gang und gäbe, innerhalb von Familien Wertgegenstände für den Betrag von 1 Dollar zu verkaufen. Es ist eher eine symbolische Geste und niemand zahlt den Dollar wirklich.“ Ein Urteil des Gerichts in Luxemburg wird laut Insider erst in einem Jahr erwartet.