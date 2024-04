„Qualifikation muss etwas wert sein!“

Prüfungsgebühren für Lehrlingsabschlussprüfungen – von wie viel Geld reden wir und wer muss zahlen?

Hermann Talowski: Wir haben derzeit in Österreich die absurde Situation, dass Unternehmen, die Lehrlinge ausbilden, also massiv in die Zukunft investieren, zur Kasse gebeten werden. Die Lehrabschlussprüfung kostet österreichweit 132 Euro pro Lehrling. Das klingt zwar „nur“ wie ein kleiner Betrag, aber in Summe sind das allein in der Steiermark zwei Millionen Euro. Die Hälfte davon, also eine Million Euro, entfällt dabei auf die Betriebe der Sparte Gewerbe und Handwerk, weil bei uns die meisten Lehrlinge ausgebildet werden. Und es geht ja nicht nur ums Geld: Es geht um die Botschaft, die man aussendet.