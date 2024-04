Mit 177 km/h durch 80er-Zone: Pkw und „Schein“ weg

Ein einheimischer Raser (25) ging der Tiroler Polizei in St. Johann am späten Samstagabend ins Netz. Im Zuge einer Verfolgungsjagd stellten die Polizisten mehrere Übertretungen fest. Besonders krass: In einer 80er-Zone hatte der Tiroler fast 180 km/h auf dem Tacho stehen.