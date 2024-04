Unfälle mit Motorrädern forderten zwei Verletzte

Zu zwei Unfällen mit Motorrädern kam es am Samstag in Tirol. In Kirchdorf (Bezirk Kitzbühel) krachte ein Mann mit dem Bike in seine vor ihm fahrende Ehefrau, nachdem diese stark abgebremst hatte. Indes wurde einem Motorradfahrer die Teilnahme an einem Sportevent in Innsbruck zum Verhängnis.