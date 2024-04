Skispringer Huber in Heimatgemeinde empfangen

Skispringer Daniel Huber wurde unter tosendem Applaus in seiner Heimatgemeinde Seekirchen mit der kleinen Kristallkugel für den Sieg in der Skiflug-Wertung empfangen. Bei herrlichem Wetter spielte die Stadtkapelle auf, viele Fans waren gekommen. Der 31-Jährige war sichtlich gerührt: „Es war sehr emotional, da hereinzufahren. Ich habe mich extrem gefreut, dass so viele Freunde, Bekannte und Wegbegleiter da sind.“