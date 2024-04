Kreuzbandriss? Große Sorge um Lustenau-Kicker

In Minute 22 verteidigte Austrias Guenouche auf seiner linken Seite einen Angriff der Lustenauer und leitete den Konter ein. Fitz bot sich an und bekam die Kugel. Innenverteidiger Meisl war jedoch zur Stelle und brachte seinen Gegenspieler zu Fall. Beide Spieler mussten behandelt werden. Während Fitz weiterspielen konnte, wurde Meisl wenig später mit der Trage abtransportiert. Für ihn kam in der 31. Minute Fabian Gmeiner in die Partie.