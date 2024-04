Der Schritt zurück war Balsam für die Seele

Gut möglich, dass Krienzer in Zukunft namhafte Verstärkung bekommt: Jakob Jantscher hat ja in der „Krone“ anklingen lassen, seine Karriere nach der Zeit in Hongkong in Voitsberg fortzusetzen. Gibt‘s Konkretes? „Mit Jakob hab ich immer wieder Kontakt, menschlich ist er top. Ich kann dazu aber nicht viel sagen, weil ich mich nicht ins Sportliche einmische“, lässt Münzer wissen. Für Preiß „wäre es eine interessante Geschichte. Es ehrt uns, dass er uns in Erwägung zieht. Aber es gab noch keine Gespräche.“