Passau, das neue Amsterdam für Österreicher

Die Gegend um Passau: von Gänseblümchen und Dotterblumen durchwachsene Wiesen, sanfte Hügel, kleine Wälder. Eine Postkartenidylle, also. Aber genau in dieser so lieblichen Landschaft finden nun Dinge statt, die von vielen Bewohnern der Stadt und der umliegenden Dörfer, von der Polizei und von der CSU gar nicht gerne gesehen werden.