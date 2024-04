Kahn im deutschen EM-Kader? Das steckt dahinter

728 Sticker auf 88 Seiten

Am Donnerstag kam das neue EM-Album in den Handel. Insgesamt gibt es 728 Pickerln zu sammeln, verteilt auf 88 Seiten. Ein Packerl mit sechs Pickerln kostet einen Euro. Neu ist, dass jedes Team vier Spieler in der Mannschaft hat, die als „Star Player“ oder „Player to watch“ vorgestellt werden. Zum freien Einkleben gibt es auch eine „Dream-Team“-Seite.