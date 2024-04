Laser-OP! Ex-Profi trifft jetzt am laufenden Band

Und auch mental läuft’s nun cooler ab. „Es ist alles viel entspannter. Der permanente Druck des Profigeschäfts, liefern zu müssen, ist weg. Ich muss mich für keinen neuen Verein aufdrängen, nicht auf meine Statistiken sehen. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich nicht auf mich und meine Zukunft schaue – sondern nur auf den Verein und den Klassenerhalt. Ich bin frei im Kopf“, strahlt Topcagic.

Velden hat die meisten Erstliga-Einsätze

Mit „Topo“ (224), Sandro (134) und Peter Pucker (14) kann der KAC also auf 372 Spiele in einer 1. Liga zurückgreifen! Und ist damit in diesem Ranking aber nur Zweiter in der Kärntner Liga. Denn: