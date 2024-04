Benkos Signa lässt die Kassen klingeln

Zumindest in den Kerngesellschaften. Und das ist für die jeweiligen Insolvenzverwalter, die vom zuständigen Gericht bestellt werden, finanziell interessant: Deren Honorar bemisst sich laut der Insolvenzordnung nämlich an der Höhe jener Quote, die im Sanierungsverfahren von den Gläubigern akzeptiert wird. Und am Verkaufserlös des Vermögens.