„Immaculate“: Kloster-Horror mit Sydney Sweeney

Als ihr Konvent in Detroit schließt, folgt die Novizin Cecilia (Sydney Sweeney) der Einladung in ein italienisches Kloster, das als Hospiz für betagte und kranke Ordensschwestern dient. Dass die scheue Amerikanerin wenig später schwanger ist, obwohl ihre Jungfräulichkeit intakt ist, gemahnt an das Wunder der Unbefleckten Empfängnis. Doch ist sie tatsächlich eine Auserwählte wie Maria, oder wächst Böses in ihr heran?