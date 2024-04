Mürzzuschlag kämpft gegen den Ärztemangel

Außerdem habe die Schaffung eines Primärversorgungszentrums in Mürzzuschlag für die ÖGK weiter Priorität. „Hierbei haben wir am Bahnhof eine Lokalität in Aussicht und sprechen auch schon mit einem möglichen Betreiber.“ Dabei soll es sich dem Vernehmen nach um die Diakonissen handeln, die ja auch schon das PVZ in Admont betreiben. Jedenfalls soll die Realisierung laut Harb noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Selbiges ist übrigens auch in Deutschlandsberg und Kindberg geplant – südwestlich von Mürzzuschlag will die ÖGK das Zentrum sogar selbst betreiben.