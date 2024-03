Spitäler: Unbesetzte Ärzte-Posten verdreifacht

Stipendien-Programm beschäftigt Politik weiter

Auch das neun Millionen Euro teure Stipendienprogramm des Landes Steiermark in Kooperation mit der Sigmund-Freud-Privatuni Wien sorgt weiterhin für Gesprächsstoff. 60 Studierende, 20 jährlich ab 2022/23, sollten während des sechsjährigen Studiums finanziell unterstützt werden und dann für zehn Jahre an ein Kages-Haus gebunden werden (beziehungsweise nach ihrer Turnus- und Facharztausbildung an eine Kassenstelle).