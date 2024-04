Österreich für Italien-Vize Salvini „arrogant“

Italiens Vizepremier Matteo Salvini (Lega) hat Österreich in Sachen Tiroler Anti-Transitmaßnahmen am Mittwoch „Arroganz“ vorgeworfen. Der EU-Kommission bescheinigte der Verkehrsminister vor dem Parlament in Rom eine „langjährige beschämende Untätigkeit“. Österreichs Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) will den Kurs hingegen halten.