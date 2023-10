Keine Einigung bei Transit: Rom klagt Österreich

Der italienische Ministerrat hat am Montagvormittag bei einer Sitzung „grünes Licht“ für die angekündigte Klage gegeben. „Wir prüfen, was am Brenner geschieht. In diesem Fall muss Vernunft überwiegen. Ich hoffe, dass am Schluss eine Lösung gefunden wird“, sagte Außenminister Antonio Tajani (Forza Italia) kurz vor der Entscheidung.