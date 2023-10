Kleinkinder mussten Messerangriff mitansehen

Nach dem Messerangriff am Freitag in der Sterneckstraße in der Stadt Salzburg steht nun fest, warum der 52-jährige Somalier seine 43-jährige Ehefrau mit einem Messer mehrmals verletzt hat: Er war eifersüchtig. Doch noch ein brisantes Detail gab die Polizei im Zuge der Ermittlungen preis: Seine Ehefrau war mit zwei der neun Kinder (ein und drei Jahre alt) bei ihrer Mutter.