Drohungen gegen ORF-Granden ++ Iran droht Israel

Elf Tote, darunter hochrangige Generäle der Revolutionsgarde und Vertreter radikaler Palästinensergruppen: Der mutmaßliche israelische Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus wird als erniedrigend für das Regime in Teheran angesehen. Revolutionsführer Ali Khamenei drohte am Dienstag mit Vergeltung gegen Israel.