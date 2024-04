Seepferdchen sind zurück im deutschen Wattenmeer

Vermehrt tauchen an deutschen Nordsee-Stränden immer wieder Kurzschnäuzige Seepferdchen auf, die als längst verschwunden galten. Allein in den vergangenen beiden Jahren wurden in der Datenbank des Portals BeachExplorer 70 Funde von angespülten Exemplaren der Art verzeichnet. Zum Vergleich: Zwischen 1949 und 2019 gab es lediglich zwölf Meldungen. Wissenschaftler gehen nun der Frage nach, wo die Tiere herkommen.