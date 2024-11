Corona-Pandemie kurbelte Flüge mit Privatjets an

Viele Flüge unter 50 Kilometern

Die Privatjets kommen zum Beispiel für Shoppingtrips nach London, Mailand oder New York zum Einsatz. Aber auch rund um große sportliche, kulturelle oder politische Ereignisse ist das Aufkommen von Privatflugzeugen hoch. Beispiele waren und sind die Filmfestspiele von Cannes, der „Super Bowl“ 2023 in den USA und die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Viele Superreiche besuchten gleich mehrere dieser Veranstaltungen.