Wie funktioniert die On-board-Reifendruckkontrolle

Seit etwa zehn Jahren gehört genau diese Funktion bei Neuwagen zur Standardausstattung. Sensoren in den Reifen erkennen bereits geringe Abweichungen und zeigen sie während der Fahrt als Warnung im Cockpit an. So hat der Fahrer mehr Zeit, auf eine möglicherweise gefährliche Reifenpanne zu reagieren, oder er wird noch vor Fahrtantritt gewarnt.