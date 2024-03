Neuer Mittelfeldspieler auf Bayerns Wunschliste

Onana ist in Deutschland keineswegs unbekannt, 2017 wechselte er von Zulte zu Hoffenheims U17-Team, 2020 unterschrieb er beim Hamburger SV. Aktuell steht der 22-Jährige beim FC Everton in der Premier League unter Vertrag, bis 2027 ist er offiziell an die Liverpooler gebunden. Will der FC Bayern Onana schon früher nach München holen, sollen rund 70 Millionen Euro fällig sein.