Terzic tadelt Reporter: „Es ist schwer mit euch“

Antworten auf dem Rasen

„Jetzt haben wir gegen Bayern gewonnen und wir reden wieder über etwas Negatives, was in den letzten Wochen war. Das ist jetzt der fünfte Sieg in Folge und es kommen die spannenden Wochen der Saison und am Ende werden wir sehen, ob wir unser Ziel erreicht haben“, so Terzic weiter. „Es ist so, dass wir vor zwölf Monaten hier als Tabellenführer hergefahren sind und seitdem haben wir fünf Bundesligaspiele verloren und trotzdem haben wir das Gefühl, als wenn wir erst fünf Spiele seitdem gewonnen haben. Das ist etwas, das wir nicht kontrollieren können. Wir können nur Antworten geben, indem wir auf dem Platz zeigen. So, wie wir das heute gemacht haben.“