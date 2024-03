Thomas Tuchel: „Glückwunsch nach Leverkusen“

„Nach dem Spiel heute brauchen wir nichts erzählen. Glückwunsch nach Leverkusen“, fand der scheidende Trainer nach Schlusspfiff auf die Frage, ob die Meisterschaft denn schon entscheiden sei, deutliche Worte. 13 Zähler beträgt der Rückstand auf die Truppe von Xabi Alonso mittlerweile. Gegen den BVB war es dem FC Bayern nicht gelungen, das gewohnte Feuer zu entfachen, so ging der Sieg am Ende verdient an die Gäste. „Es ist offensichtlich extrem schwer für uns, mit dem richtigen Biss, mit der richtigen Leidenschaft Spiele anzugehen“, so Tuchel.