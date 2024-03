Bayern gegen Dortmund ab 18.30 Uhr LIVE

Mut macht dem BVB der jüngste Aufwärtstrend mit vier Pflichtspielsiegen nacheinander. Gegen den Ruhrpott-Club spricht jedoch die bisher dürftige Ausbeute in den bisherigen vier Partien gegen Gegner aus den Top fünf mit nur einem von möglichen zwölf Punkten – und die Bilanz gegen die Bayern. Der bisher letzte Erfolg, am 10. November 2018 gelang in Dortmund ein 3:2, liegt mittlerweile zehn Spiele zurück.