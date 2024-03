Wieder mehrere Tote bei Ausgabe von Hilfsgütern

Hilfe aus Zypern auf dem Weg

Der Kreisverkehr in Gaza war in den vergangenen Wochen bereits Schauplatz mehrerer tödlicher Zwischenfälle bei der Verteilung von Hilfsgütern gewesen. Am heutigen Samstag machte sich eine Schiffslieferung aus Zypern auf den Weg in das Palästinensergebiet. Die US-Hilfsorganisation World Central Kitchen und die spanische Hilfsorganisation Open Arms wollen auf diesem Weg fast 400 Tonnen Hilfsgüter in das Kriegsgebiet transportieren. Auf dem Schiff sind unter anderem Reis, Nudeln, Mehl, Hülsenfrüchte und Konserven. Mitte März kamen bereits 200 Tonnen Hilfsgüter von den beiden Hilfsorganisationen im Gazastreifen an, die israelische Armee beaufsichtigte das Entladen.