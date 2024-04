Wenn der „Herr Doktor“ zweimal klingelt

Ein Hausarzt, der ins Haus kommt. Was für viele Generationen selbstverständlich war, ist mittlerweile zu einer Seltenheit geworden. Umso größer die Dankbarkeit, die Peter Sigmund von seinen Patienten tagtäglich zu spüren bekommt: „Immobile und Sterbende behandle ich selbstverständlich in ihren eigenen vier Wänden“, sagt der Grazer, der seit 35 Jahren eine Kassenpraxis in Gamlitz betreibt.