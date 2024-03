Achtjährige nach schwerem Crash außer Lebensgefahr

Am Karfreitag kollidierten, wie berichtet, an der Ortsausfahrt von Liezen ein Lkw, ein Kleinbus und ein Pkw. Den Einsatzkräften bot sich vor Ort ein regelrechtes Schlachtfeld. Vier Personen wurden teils schwer verletzt, ein acht Jahre altes Mädchen schwebte sogar in Lebensgefahr.