The BossHoss feiert in Ellmau 20. Geburtstag

The BossHoss treten am Sonntag, dem 7. Juli 2024, um 19 Uhr am Festplatz in Ellmau am Wilden Kaiser auf. Es erwartet die Besucher auch ein tolles Rahmenprogramm mit Bull Riding, Hufeisenwerfen und vieles mehr. Als Warm Up tritt das bekannte Duo „SHORT & CURLIES“ auf.