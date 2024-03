„Kirche on the Road“: Mit Tuk Tuk zu den Menschen

Das Projekt ist inzwischen so erfolgreich, dass es durch den Innovationsfonds der Diözese Graz-Seckau zur Gänze finanziert wurde. Und auch die Radkersburger Jugend engagiert sich: so wurde das Tuk Tuk von einer Klasse des dortigen BORG farblich gestaltet. „Demnächst wollen wir auch die evangelische Kirche mit auf Tour nehmen“, so Pieberl-Hatz.