„Tinder-Vergewaltiger“ erhielt in Paris lange Haft

Ein als „Tinder-Vergewaltiger“ zu zweifelhafter Berühmtheit gelangter Fotograf wurde in Paris zu 18 Jahren Haft verurteilt. Dem 38-Jährigen wurden zwölf Vergewaltigungen und drei Fälle sexuellen Missbrauchs zur Last gelegt. Der Mann soll zumeist junge Frauen in sein Fotostudio gelockt und mit Alkohol oder K.-o.-Tropfen in einen wehrlosen Zustand versetzt haben.