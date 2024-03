BVT-Spionageaffäre: Sicherheitsrat eingeschaltet

Inhalte von Handys von Spitzenbeamten weitergegeben

Ott wurde am Freitag in Kärnten festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft betätigte. Gegen ihn wird von der Wiener Anklagebehörde wegen Amtsmissbrauchs und geheimen Nachrichtendiensts zum Nachteil Österreichs ermittelt. Wie der „Standard“ berichtete, soll er Handyinhalte von Spitzenbeamten an russische Spione übergeben haben. Auch für seinen Ex-Schwiegersohn klickten die Handschellen, er wird der Beitragstäterschaft verdächtigt. Letzterer wurde in Wien festgenommen. Beide hätten keinen Widerstand geleistet, hieß es