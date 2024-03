Heraf mag`s heiß – Silberberger bleibt cool

Silberberger bevorzugt gemäßigtere Variante

„Natürlich bedient Andi Heraf die Emotionen. Was soll er auch sonst machen?“, ist es für WSG-Tirol-Trainer Thomas Silberberger logisch, dass sein Gegenüber die Truppe für das Keller-Duell am Samstag heißer als heiß macht. Silberberger selbst bevorzugt die gemäßigtere Variante. Tagtäglich gab’s Besprechungen, Analysen, Gespräche über das Lustenau-Match. Ohne die Emotionen zu hoch gehen zu lassen: „Nur mit Emotion allein gewinnt man kein Spiel“, doziert der Tiroler. Und ohnehin muss und will er die ganze Dramatik der Situation nicht in jedem Satz herausstreichen: „Alle wissen, worum es geht. Das Spiel hat halt extrem viel Spannung in sich. Das macht es so speziell“, seufzt der baldige Ex-Coach der WSG.