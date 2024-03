Bustür klemmt Handtasche ein, zieht Seniorin mit

Am Donnerstagmorgen geriet eine 74-jährige Salzburgerin in einen Unfall, als sie mit dem Bus auf der Aignerstraße stadteinwärts fuhr. Beim Versuch, an der Bushaltestelle Überfuhrstraße auszusteigen, verfing sich ihre Handtasche in der sich schließenden Tür der hinteren Ausgangstür des Busses.