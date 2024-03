Italiener beging in zwei Tagen mehrere Straftaten

Ein 37-jähriger italienischer Staatsbürger wurde am Mittwoch in Salzburg festgenommen, nachdem er im Verdacht steht, eine Reihe von Straftaten begangen zu haben. Der Mann wurde zunächst in einer Parfümerie erwischt, wo er am 25. März versuchte, mit entwerteten Altstadtgutscheinen zu bezahlen. Als die Polizei ihn kontrollierte, leistete er Widerstand und verletzte zwei Polizisten leicht.