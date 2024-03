Wien: Frau attackierte 65-Jährigen mit Messer

In Rudolfsheim-Fünfhaus kam es am Mittwoch zu einem Vorfall mit einem Messer. Ein 65-Jähriger war gerade am Nachhauseweg, als er im Stiegenhaus von seiner 54-jährigen Nachbarin plötzlich mit einem Messer attackiert wurde. Er wurde durch die Attacke verletzt, von den Einsatzkräften notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.