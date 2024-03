Polcanova gelingt Sieg gegen Weltranglisten-7.

„Wir werden am Tisch 150 Prozent geben!“

Auf Klub-Ebene geht es für die Männer von TTC Wiener Neustadt am Sonntag in den bisherigen Höhepunkt der Vereinsgeschichte, das Final Four der Champions League. Gegner in Saarbrücken ist ab 13 Uhr Borussia Düsseldorf, der deutsche Rekordgewinner des Bewerbs um Rekord-Europameister Timo Boll ist klar zu favorisieren.